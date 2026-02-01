× Erweitern © Volker Beinhorn/Übersee-Museum Bremen Tarnen & Täuschen. Der Schmetterlingscode

Mehr als 85.000 Schmetterlinge bewahrt das Übersee-Museum in seiner naturkundlichen Sammlung. Bis Ende Mai können Familien in dieses faszinierende Farbenmeer eintauchen. Die neue Kabinettausstellung zeigt, dass die filigranen Flügel dieser zarten Tiere weit mehr als nur schön anzusehen sind: Sie verbergen geheime Strategien zum Überleben. Wie schaffen es Schmetterlinge, ohne Stachel oder Panzer, Fressfeinde zu täuschen? Welche Muster signalisieren Gefahr oder locken Artgenossen an?

© Volker Beinhorn/Übersee-Museum Bremen Der blaue Morphfalter

Anhand hochaufgelöster Digitalisierungsaufnahmen aus der Museumssammlung, atemberaubender Exponate aus aller Welt und spannender Fotografie können Familien entdecken, wie Tarnung, Täuschung und Kommunikation über Farben und Muster funktionieren. Vom perfekt getarnten Birkenspanner über den auffälligen Bananenfalter bis hin zum imposanten Atlasspinner – hier lassen sich die Strategien der Natur hautnah erleben.

Ein besonderes Highlight ist das Schmetterlingsalphabet, inspiriert vom Naturfotografen Kjell Bloch Sandved, bei dem Flügelmuster überraschend Buchstaben und Zahlen formen.

Die Ausstellung erklärt auch, wie die Flügelfarben entstehen: Dabei zeigen Farbpigmente und Strukturfarben, warum manche Muster dauerhaft erhalten bleiben, während andere im Laufe der Zeit verblassen. Dazu gibt es Zeichnungen auf den Flügeln, die für das menschliche Auge unsichtbar sind und nur bestimmte Tiere wahrnehmen können.

Kinder und Erwachsene können hier spielerisch die verborgene Sprache der Flügel entschlüsseln und die Natur aus nächster Nähe bewundern.

Zu sehen bis 31. Mai 2026.