© Volker Beinhorn/Übersee-Museum Bremen Ozeanien, Tauch mal ab

In den Osterferien geht's für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren auf Entdeckungstour in Ozeaniens Unterwasserwelt. Wale, bunte Fische und geheimnisvolle Meeresbewohner warten darauf, entdeckt zu werden. Wer traut sich, die Jagd eines Pottwals nachzuspielen? Und wer mag, bastelt am Ende noch einen gefräßigen Fisch. Highlight: Das riesige Walherzmodell ist so groß wie ein kleines Auto – hineinsteigen und staunen!

Die Teilnahme kostet 45 Euro nach anmeldung@uebersee-museum.de oder unter 042116038555.