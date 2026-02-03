Tauchgang durchs Museum

× Erweitern © Übersee-Museum Bremen Übersee-Museum, der blaue Kontinent

In der Ferienaktion für Familien tauchen Eltern und Kinder in die faszinierende Unterwasserwelt der Wale und Fische ab: Sie lernen verschiedene Arten der Meeresbewohner kennen, spielen nach, wie ein Wal jagt, experimentieren mit stromlinienförmigen Körpern im Wasserbecken und basteln einen gefräßigen Fisch. Sie klettern in ein originalgetreues Walherzmodell hinein und lauschen den Herztönen eines Blauwals oder ruhen sich zu beruhigenden Walgesängen während des Tauchgangs aus.

Die Teilnahme kostet 14 Euro für Kinder, 17,50 Euro für Erwachsene, nach Reservierung.