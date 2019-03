Foto: Bachmann-Museum Bremervörde Kunsthandwerkermarkt, Bachmann-Museum Bremervörde

Beim Workshop entdecken die Teilnehmer ab 5 Jahren zusammen mit Museumspädagogin Beate Bous, wie ein Pottwal jagt und wie sich stromlinienförmige Körper im Wasser bewegen.

Am Ende wird ein gefräßiger Fisch gefertigt. Die Teilnahme kostet 10 € pro Person. Anmeldung telefonisch unter 0441-9244-300 oder per E-Mail an museum@naturundmensch.de.