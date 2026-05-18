Taumelnde Türme und instabile Formen

Gemeinsam experimentieren die jungen Teilnehmer:innen von 8 bis 11 Jahren mit Ton und Gips, gießen, stapeln und bauen eigene fragile Strukturen. Dabei entdecken sie, wie sich Materialien verändern, brechen und neu zusammensetzen lassen. Der Kinderworkshop lädt dazu ein, künstlerische Prozesse als offen und dynamisch zu begreifen – inklusive Brüchen, Zufällen und unerwarteten Ergebnissen.

Der Workshop findet im Rahmen der Ausstellung Let this be the anchor der Künstlerin Phoebe Collings-James statt, der die Materialien Ton und Gips als Ausgangspunkt für eine spielerische Auseinandersetzung mit den Themen der Ausstellung nutzt: Kollaps, Zerfall und Sicherheit.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung an galerie@kh-bremen.de ist erforderlich.