Technik-Törn

Der Obermaschinist Ralf Schaefer bringt den Gezeitenrechner, die Dampfmaschine, den MAN-Motor und die Schiffsbrücke buchstäblich zum Sprechen. Er ist im Bangert-Bau an den Exponaten anzutreffen. Der Glockenschlag zur vollen Stunde verrät, wo er sich gerade befindet.

Der Eintritt ist für Besuchende bis einschließlich 18 Jahre frei, Erwachsene zahlen 10 Euro.