Technik-Törn
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Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
Der Obermaschinist Ralf Schaefer bringt den Gezeitenrechner, die Dampfmaschine, den MAN-Motor und die Schiffsbrücke buchstäblich zum Sprechen. Er ist im Bangert-Bau an den Exponaten anzutreffen. Der Glockenschlag zur vollen Stunde verrät, wo er sich gerade befindet.
Der Eintritt ist für Besuchende bis einschließlich 18 Jahre frei, Erwachsene zahlen 10 Euro.
Info
Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
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