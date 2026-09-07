Reise in die Welt des Glücks

× Erweitern © botanika Das grüne Ferienquiz, botanika

Bei der Teeführung lernen Familie lernst die faszinierende Welt des Tees kennen. Sie erfahren Wissenswertes über die Teepflanzen, ihren Anbau und ihre Verarbeitung sowie über die große Vielfalt der verschiedenen Sorten.

Dabei erhalten Kinder und Eltern spannende Einblicke in die Geschichte, Kultur und den Genuss von Tee. Freu dich auf interessante Anekdoten über Zeremonien aus aller Welt und erlebe, wie vielseitig und traditionsreich die Welt des Tees ist.

Treffpunkt: Himalaya, Teepavillon

Kinder zahlen 9,50, Erwachsene 14,50 Euro Eintritt. Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt.