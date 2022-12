Teichgeflüster - Leben im Teich

Wenn es draußen kalt und frostig ist, was machen dann die Tiere im und am Teich? Was sind Amphibien und was unterscheidet sie von Reptilien? Wir spielen tolle Spiele im Museum. Dabei werden wir in Bewegung sein, wie das Wasser selbst. Im Werkraum werden wir kreativ.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren. Beeinträchtigte Kinder und deren Begleitpersonen sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist für alle telefonisch erforderlich, die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 10 Euro.