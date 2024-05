Tell me your Story

Im Stück für Zuschauende ab 14 Jahren erzählen junge BIPoC Geschichten aus ihrem Leben. Was macht mich glücklich? Woraus schöpfe ich Kraft und wie setzt sich meine Identität zusammen? Was bedeutet es eigentlich, in einem rassistischen System widerständig zu handeln und wie wirkt es sich auf unsere Lebensrealitäten aus? Die jugendlichen BIPoC teilen ihre Geschichten, ihre Perspektiven auf eine Welt, in der weiße Lebensweisen die Norm darstellen.

Kostenlose Zählkarten sind an der Theaterkasse erhältlich.