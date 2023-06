Territorium #11

Das Theater 11 bietet zwei Ferienfreizeiten auf Borkum für Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren, die bereit für neue Abenteuer sind und schlummernde Talente wecken wollen.

In dem Sommercamp können sich die Teilnehmenden nicht nur erholen, entspannen und neue Freunde kennen lernen, sondern sich auch künstlerisch entfalten und vielleicht ein kreatives Hobby für sich entdecken.

Das Programm des Camps bietet täglich Workshops in verschiedenen kreativen Bereichen an. Jedes Kind erhält die Möglichkeit, für sich etwas zu finden, das die eigene Seele begeistert, und lernt dabei durch die professionellen Pädagogen garantiert etwas Neues.

In den Zimmern der Jugendherberge Am Wattenmeer schlafen jeweils vier bis zehn Personen. Die Zimmer sind ausgestattet mit bequemen Betten, Schreibtischen und Schränken zur Aufbewahrung der persönlichen Gegenstände. Badezimmer finden sich auf der Etage oder auf dem Zimmer. Auf dem Gelände befinden sich Spielplätze, Sportplätze, eine geschlossene Turnhalle, eine großen Speiseraum sowie Unterrichtsräume. Den Gästen werden ferner sportliche Ausrüstung und Fahrräder zur Verfügung gestellt.

Um die Teilnehmenden kümmert sich ein großes Team ausgebildeter Erzieher:innen mit Unterstützung von jungen Schauspielern des #theater11bremen sowie professionellen Regisseur:innen und Choreograph:innen geführt.

Die Teilnahme kostet inklusive Transfer, 6 Übernachtungen, Verpflegung und Programm 790 Euro, die Buchung erfolgt per Mail an info@theater11.de oder WhatsApp an +4915156730259

Termine: