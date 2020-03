× Erweitern The Contest – In geheimer Mission

In bester Tradition dänischer Kinderfilme erzählt der Film mit tollem Soundtrack, wie Vorurteile und kulturelle Unterschiede überwunden werden können.

Gegen seinen Willen muss der 12-Jährige Karl mit seiner Mutter vom Land in die Großstadt Kopenhagen umziehen. Im neuen Stadtteil wohnen Menschen aus allen Ecken der Welt, in der Schule ist er der Außenseiter und fühlt sich sehr fremd. Zum Glück lernt Karl die selbstbewusste Sawsan kennen, die ihn mit der Sprache des Großstadtdschungels vertraut macht. Doch auch Sawsan hat ein Problem. Wie gerne würde sie an einem Gesangswettbewerb teilnehmen. Doch ihre traditionsbewussten türkischen Eltern verbieten das. Wie gut, dass Karl nicht nur Beats basteln kann, sondern schon einen Plan hat.

DK 2013, Regie: Martin Miehe-Renard, mit Sylvester Byder, Malika Sia Graff, 93 Min.; ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro