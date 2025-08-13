The Fluteman and Orchestra Show

Die Glocke Domsheide 6-8, 28195 Bremen

Der international gefeierte Blockflötist Gabor Vosteen präsentiert in Kooperation mit dem Jugendsinfonieorchester Bremen eine mitreißende Darbietung voller klassischer Klänge, Lieder zum Mitsingen und rockiger Sounds – kombiniert mit feinfühliger Komik und waghalsigen Kunststücken mit fünf (!) Blockflöten gleichzeitig.

Das Familienkonzert ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Der Eintritt kostet für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 12 Euro.

Info

Die Glocke Domsheide 6-8, 28195 Bremen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - The Fluteman and Orchestra Show - 2026-03-01 15:00:00 Google Yahoo Kalender - The Fluteman and Orchestra Show - 2026-03-01 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - The Fluteman and Orchestra Show - 2026-03-01 15:00:00 Outlook iCalendar - The Fluteman and Orchestra Show - 2026-03-01 15:00:00 ical