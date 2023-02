Insekten sterben. Meldungen zum eklatanten Rückgang an Arten und Biomasse geistern derzeit durch alle Medien. Der gravierende Verlust an Biodiversität ist in der Wissenschaft bereits seit einigen Jahrzehnten gut bekannt und dokumentiert. Mit diesem Thema befasst sich die Künstlerin Natalie Port in ihrer Bilderausstellung „The Fly. Schönheit und Bedeutung der Zweiflügler“. Menschen für die Bedeutung von Insekten zu sensibilisieren ist das zentrale Anliegen der Künstlerin. Die Ausstellung zeigt eine Gemäldeserie mit Darstellungen von Zweiflüglern (Diptera), entstanden nach umfangreichen Studien von Präparaten in musealen Sammlungen in Deutschland, Österreich und England. So kreist die Ausstellung „The Fly“ um den Nutzen von Insekten für Menschen und Ökosysteme, widmet sich aber auch der einzigartigen Ästhetik der Zweiflügler.

Seit 2016 befasst sich Natalie Port mit der Welt der Fliegen. So entstand ihre Werkserie The Fly mit Darstellungen von Zweiflüglern, einer der größten Gruppen innerhalb der Insekten. Die Künstlerin nimmt die Betrachter*innen mit auf eine Reise zu den versteckten Schätzen, die sonst ausschließlich in Museumsdepots schlummern.

Die Ausstellung ist bis zum 27. Mai 2023 im Haus der Wissenschaft zu sehen.