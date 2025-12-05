The Harlem Gospel Singers
Metropol Theater Richtweg 7, 28195 Bremen
© Thomas Rauch
Ein Feuerwerk aus Stimmen, Farben und Energie entfachen die weltberühmten Harlem Gospel Singers zu Beginn des neuen Jahres in Bremen.
Mitreißende Gospel-Klassiker wie „Amazing Grace“ oder „Oh Happy Day“, kombiniert mit Funk, R&B und Soul, laden die ganze Familie zum Mitsingen, Mitklatschen und Tanzen ein. Die stimmgewaltigen Sänger:innen, unterstützt von einer exzellenten Liveband, präsentieren eine Show voller Lebensfreude, Gänsehautmomente und emotionaler Höhepunkte. Kinder wie Erwachsene erleben die „Frohe Botschaft“ hautnah – mal fröhlich, mal besinnlich, aber immer mitreißend.
Farbenprächtige Roben, stimmungsvolles Licht und mitreißende Pianoläufe machen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Musik, Energie und gemeinsamer Freude.