× Erweitern © Thomas Rauch The Harlem Gospel Singers

Ein Feuerwerk aus Stimmen, Farben und Energie entfachen die weltberühmten Harlem Gospel Singers zu Beginn des neuen Jahres in Bremen.

Mitreißende Gospel-Klassiker wie „Amazing Grace“ oder „Oh Happy Day“, kombiniert mit Funk, R&B und Soul, laden die ganze Familie zum Mitsingen, Mitklatschen und Tanzen ein. Die stimmgewaltigen Sänger:innen, unterstützt von einer exzellenten Liveband, präsentieren eine Show voller Lebensfreude, Gänsehautmomente und emotionaler Höhepunkte. Kinder wie Erwachsene erleben die „Frohe Botschaft“ hautnah – mal fröhlich, mal besinnlich, aber immer mitreißend.

Farbenprächtige Roben, stimmungsvolles Licht und mitreißende Pianoläufe machen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Musik, Energie und gemeinsamer Freude.

Zu den Tickets ab 30 Euro.