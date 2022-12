The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte

× Erweitern © TOBIS Film / Luis-Zeno Kuhn The Magic Flute

Der 17-jährige Engländer Tim Walker träumt davon, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und professioneller Sänger zu werden. Als er am legendären Mozart-Internat in den österreichischen Alpen angenommen wird, ist er überglücklich. Eines Nachts entdeckt Tim im Internat ein geheimes Portal, das ihn direkt in die Welt von Mozarts "Die Zauberflöte" befördert. Dort muss er die Rolle des Prinzen Tamino übernehmen und mithilfe des Vogelfängers Papageno die schöne Prinzessin Pamina befreien.

Gleichzeitig geht tagsüber der Schulalltag mit all seinen Herausforderungen weiter: neue Freunde finden oder sich gegen gemeine Mitschüler wehren. Dann ist da auch noch die taffe Sophie, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht.

Mozarts klassischer Opernstoff wird in diesem Filmabenteuer für die ganze Familie in einer fantastischen neuen Welt frisch aufgelegt.

D/A 2022, Regie: Florian Siegl, mit Jack Wolfe, Iwan Rheon, Sabine Devieilhe, FBW-Prädikat: wertvoll, 124 Min., empfohlen ab 10 Jahren