The Music has never stopped

©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eine Vorstellung der Tanz-Theater-Performancegruppe ImTransit im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

Die Tanz-Theater-Performancegruppe ImTransit wagt dieses Jahr ein interdisziplinäres Projekt. Zusammen mit einer lokalen Band, einer Tanzpädagogin und einem Theaterpädagogen erarbeitet die Gruppe ein Stück zwischen Musik, Tanz und Performance. Dabei gibt die Musik der Band einerseits das Thema vor, denn die Spurensuche geht von der Musik aus. Stilistisch verortet diese sich dabei in der Zeit kurz nach dem „Summer of Love“, also in einer Zeitspanne, in der Alternativen zum Gegebenen gesucht und ausprobiert wurden. Andererseits wird sich das Stück mit den Themen Aufzeigen — Aufbegehren — Aufbrechen beschäftigen. Die Fragen, die sich im Spiegel zwischen heute und dem Summer of Love stellen: Wo begehrt man heute auf, was gilt es aufzuzeigen, was kann man aus dem Summer of Love heute noch lernen und mitnehmen?

ImTransit bildet eine Kooperationsgruppe zwischen Jugendkulturarbeit e. V. und der IGS Flötenteich.

