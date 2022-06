× Erweitern © Kristina Schönbeck Die Perlenauster

Das Figurentheater Mensch, Puppe! kommt mit seiner mobilen Bühne in den Park hinter Haus Riensberg gerollt und lädt sein Publikum ab 3 Jahren zum Theatererlebnis auf die grüne Wiese.

Heute präsentiert das Duo Kačenka eine musikalisch-szenische Lesung nach einem mährischen Kunstmärchen über Jiříks wundersame Reise: Ein Reisender, der in einem scheinbar ganz normalen Café einkehrt, findet an seinem Tisch ein liegengelassenes Buch. Als er darin zu lesen beginnt, verwandelt sich alles um ihn herum und plötzlich ist mitten in einer fantastischen Geschichte...

Die Musik ist von Leoš Janáček und Bohuslav Martinů.

Der Eintritt kostet 8 Euro. Bis Ende der Spielzeit geht von jeder verkauften Eintrittskarte ein Euro an die Hilfsorganisation Herz für die Ukraine e.V.

Um einen Rückstau im Wartebereich zu vermeiden, wird eine Reservierung empfohlen, telefonisch unter 0421-79478318 (Mo - Fr 10 - 12 Uhr) oder per E-Mail.