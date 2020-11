Theater machen

Die ehemalige "Theaterpädagogische Fachtagung" der Theatervermittlung des Oldenburgischen Staatstheaters findet nun unter dem Namen "Oldenburger Forum Theaterpädagogik" statt. Beim heutigen digitalen Auftakttreffen lernen sich die teilnehmenden Theaterpädagogïnnen kennen. Am 17. Dezember folgt dann die Präsenz-Veranstaltung mit den Themenblöcken "Theater(arbeit) in der Schule?" und „Theater(arbeit) in der Freien Szene?".

Alle Informationen zur Durchführung erfahren die Teilnehmerïnnen nach der Anmeldung bei der Theatervermittlerin Dorothee Emsel unter 0441-2225345 oder dorothee.emsel@staatstheater-ol.niedersachsen.de.