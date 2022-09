Lauenburger Puppentheater: Pettersson und Findus

1829 in Lübeck gegründet, residiert die Puppenspieler-Familie heute in der Nähe von Walsrode. Dort entstehen in echter Handarbeit immer neue Ideen und Figuren für die Theaterstücke, die für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen faszinierend sind und durch ganz Deuschland touren.

Vom 30. September bis zum 16. Oktober gastiert das Ensemble mit gleich zwei Erfolgsstücken in Oberneuland. Montags bis samstags um 17 und sonntags um 15 Uhr erfahren die Zuschauer:innen ab 3 Jahren, wie der alte Pettersson zu seinem Kater Findus kam. Oder war es umgekehrt?

Es geschah jedenfalls, als Petterssons Nachbarin Beda ihm bei ihrem nächsten Besuch einen mit „Findus grüne Erbsen“ beschrifteten Pappkarton mitbrachte, in dem ein Katzenjunges lag. Was die beiden miteinander erleben und wie dann auch noch die Mucklas dazukamen? Schaut selbst!

Montags bis samstags um 15 und sonntags um 11 Uhr ist der Grüffelo der Star beim Theater mit Puppen.

Die Tickets gibt es nur an der Tageskasse: Kinder 12, Erwachsene 14 Euro.