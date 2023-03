Theater-Workshop

Auf der Bühne stehen und sich dabei frei spielen, in kleinen Szenen die Konflikte wunderbar darstellen und sich dabei sicher und kreativ fühlen - das probieren 11- bis 14-Jährige am 3. und 4. Juni zusammen aus. Sie schauen sich in leichten Übungen die Grundlagen des Schauspielens an, improvisieren, bewegen sich und tauchen mit viel Fantasie in den Fluss des Spielens ein.

Der Dozent Christoph Jacobi ist ausgebildeter Schauspieler (aktuell in der ZDF-Serie "Mordsschwestern" zu sehen) und arbeitet als Regisseur und Theaterpädagoge seit 30 Jahren mit Gruppen in allen Altersstufen.

Am Samstag findet der Workshop von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr statt. Es fällt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 32 Euro an.

