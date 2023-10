× Erweitern © Canva Theaterchor

Das Theater Bremen freut sich über sing- und spielfreudige Kinder und Jugendliche, die Lust haben, im Theaterchor mitzuwirken und in Musiktheaterproduktionen auf der Bühne zu stehen. Musikdirektor Stefan Klingele wird zu Beginn selber die Leitung des Chores innehaben.

Geprobt wird jeden Montag, ein Vorsingen ist nicht nötig. Notenkenntnisse sind gerne gesehen, aber nicht erforderlich. Die einzigen Voraussetzungen sind Freude am Singen, zwischen 7 und 17 Jahren alt zu sein und regelmäßig an den Proben teilnehmen zu können.

Der Termin des ersten Auftritts steht auch schon fest: das Weihnachtssingen am 16. Dezember auf dem Goetheplatz. Anmeldung per E-Mail bitte an chorbuero@theaterbremen.de