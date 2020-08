Der Theaterclub für Kinder ab 8 Jahren hat die Bösewichte aus Filmen, Theaterstücken und Büchern zum Thema. Bei der Stückentwicklung geht es um Fragen wie, was gewesen wäre, es die Bösewichte in den Geschichten nicht gegeben hätte und ob wir das Böse in unserem Leben brauchen. Die Proben finden immer donnerstags statt.

Wer Interesse hat, kann bis zum 4. September ein Bewerbungsvideo an mitmachen@staatstheater-ol.niedersachsen.de senden. Weitere Infos hier.

Ob jung oder jung geblieben, ob spielerfahren oder unerprobt: Alle können in den Clubs des Oldenburgisches Staatstheaters mitmachen. Neun verschiedene Theaterprojekte für verschiedene Altersstufen laden zum Mitmachen ein. Geprobt wird einmal wöchentlich in einem Probenraum des Theaters, die Aufführungen finden auf der Bühne statt – natürlich unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Abstandregelungen, auch die Gruppengröße der einzelnen Projektgruppen wird stark verkleinert, um bestmöglich proben zu können.