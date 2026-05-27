× Erweitern © amsel.art Theaterspielplatz, Irgendwo

Theater, Wiese, Freiraum: Irgendwo zwischen Stadt, Feldern und Flughafen befindet sich ein besonderer Freiraum für Kultur, Begegnung und gemeinsames Ausprobieren.

Von Frühjahr bis Herbst verwandelt sich die Wiese in einen lebendigen Treffpunkt für Kreative, Familien und Neugierige. Am ersten Juniwochenende bespielen Kinder zwischen 8 und 11 Jahren dort die Bühne.

Ob Rampensau oder schüchtern, ob Theaterprofi oder einfach neugierig: Im kostenlosen Workshop mit dem Theaterpädagogen Peter Rech können die jungen Teilnehmer:innen spielerisch in Rollen schlüpfen, improvisieren, lachen und gemeinsam Theater entdecken. Auf dem Programm stehen lustige Theaterspiele, Bewegung und jede Menge Raum zum Ausprobieren.

Der Workshop findet am 6. & 7. Juni statt, die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung an info@kulturimbeutel.de.