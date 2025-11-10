Das Junge Theater Bremen bietet mit Junge Akteur:innen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, regelmäßig selber auf der Bühne zu stehen. Unter Leitung von Theaterpädagog:innen und Schauspieler:innen entstehen in wöchentlichen Treffen Theaterstücke, die am Ende der Spielzeit aufgeführt werden. Es gibt die Möglichkeit eines Schnuppertermins, um herauszufinden, ob das Angebot das Richtige ist. Vorwissen ist nicht erforderlich.

Die 13- bis 14-jährigen Teilnehmer:innen treffen sich immer montags. Zusätzlich wird eine Theaterwerkstatt für 11- bis 12-Jährige angeboten.

Bei Interesse oder Rückfragen gerne unter 0421-3653449 melden oder per E-Mail an ja@theaterbremen.de schreiben.