× Erweitern Thilda und die beste Band der Welt

Einmal quer durch Norwegen im mitreißenden Roadmovie für die ganze Familie, der rockt: Schon von klein auf träumen Aksel und Grim davon, mit ihrer Rockband „Los Bando Immortale“ berühmt zu werden. Als die beiden besten Freunde eines Tages die Nachricht bekommen, dass sie an der norwegischen Rock-Championship, einem Wettbewerb für Nachwuchsbands, teilnehmen dürfen, können sie ihr Glück kaum fassen. Nur Grim schwant, dass es nicht so einfach werden wird, denn Aksel kann eigentlich gar nicht singen. Im geklauten Wohnmobil begeben sich die ungleichen Vier auf eine abenteuerliche Reise quer durch Norwegen, um zu zeigen, dass sie die beste Band der Welt sind. Dabei ahnen die Jungen nichts von Thildas Geheimnis, das den großen Traum bald in Gefahr bringt.

N/S 2018, Regie: Christian Lo, mit Tage Hogness, Jakob Dyrud, Tiril Marie Høistad Berger, Jonas Hoff Oftebro, Nils Ole Oftebro , 94 Min., Kristiansand 2018: Preis der Kinderjury, ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder und 6 für Erwachsene.