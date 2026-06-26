Tibati – Bremen und zurück

Wie hängen ein historischer Raubzug in Kamerun, ein afrikanischer König im Bremer Rathaus und ein einfacher Sauerkrauthobel zusammen? In der packenden Kabinettausstellung erleben die Besucher:innen, wie aus einer dunklen kolonialen Vergangenheit eine lebendige, zukunftsweisende Freundschaft entstehen kann.

Die Geschichte führt zurück ins Jahr 1899: Deutsche Kolonialtruppen plünderten damals die kamerunische Stadt Tibati und den Palast ihres Herrschers. Wertvolle ethnographische Gegenstände gelangten so 1902 in die Sammlung des Übersee-Museums. Statt die Augen vor diesem Unrecht zu verschließen, geht das Museum gemeinsam mit den Menschen vor Ort einen neuen Weg.

Aus dem Austausch über die Rückgabe der geraubten Objekte ist eine Partnerschaft gewachsen, so dass die Ausstellung auf sensible und anschauliche Weise die Brücke von historischen Exponaten und alten Fotografien direkt in die Gegenwart baut.

Neben Fragen der Gerechtigkeit geht es auch um handfeste, kreative Zukunftsprojekte zwischen Bremen und Tibati. Da wird gemeinsam an der Ansiedlung von Wildbienen für nachhaltige Imkerei geforscht, eine besonders vitaminreiche Manioksorte angebaut und die Verarbeitung von nahrhaften Yams-Wurzeln – tatsächlich – mithilfe von Bremer Sauerkrauthobeln optimiert.

Zur Eröffnung reist der aktuelle traditionelle Herrscher Tibatis, Lamido Mohamadou Hadi Barkindo, nach Bremen. Er trägt sich im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein und besucht Bremer Schulen.

Zu sehen bis 3. Januar 2027, Di - Fr 9 - 17 Uhr, Sa/So 10 - 18 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene 9,50 Euro, Ermäßigt 7,50 Euro, Kinder (6 – 17 Jahre) 3,50 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene + max. 4 Kinder) 19,50 Euro