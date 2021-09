Tiefer-Tunnel-Adventures

Der Tunnel zwischen Tiefer und Martinistraße ist perfekt für Spiel, Spaß und Bewegung. Der Sportgarten Bremen hat dort einen 200 Meter langen Parcour für Skateboards, BMX und Scooter aufgebaut, auf dem sich alle austoben und ausprobieren dürfen.

Ergänzt wird das Angebot durch ein Basketball- und ein Street-Soccer-Feld, Ausrüstung kann bei Bedarf ausgeliehen werden. Die umliegende Gastronomie bietet Wohlfühlatmosphäre und am Martiniplatz sorgt das Little Noon für Erfrischungen in den Halbzeitpausen.