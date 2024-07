Im Rahmen von SommerSummarum entdecken Kinder zwischen 3 und 10 Jahren zusammen mit dem Schnurzepiepe-Theaterensemble einen meersprachigen Heringsschwarm, einen Buchstaben-liebenden Riesenfisch sowie einen Rochen, der in seinem Tagebuch von einem eigenen Geheimversteck träumt.

Warum auch Kinder ein Recht auf Mitbestimmung haben, warum man nicht die Tagebücher von anderen lesen darf und weshalb jeder Mensch einen eigenen Namen braucht erlebt das Publikum gemeinsam im Tiefseeblick - einer bunten Unterwassergeschichte über Kinderrechte, Demokratie und Meeresschutz.

Mit bekannten Kinderliedern und dem einzigartigen Kinderrechtesong zum Mitsingen!

Eintritt: Pay what you want.