Tüfteln & Staunen

× Erweitern © botanika Bremen Botanika Entdeckerzentrum

Im Entdeckerzentrum wird ausprobiert, experimentiert und gestaunt: Bei spannenden Experimenten können Kinder selbst Fragen stellen, Dinge unter einem Mikroskop untersuchen und eigene Ideen ausprobieren. Dabei entdecken sie spielerisch, wie und warum etwas funktioniert. So können sie spannenden Fragen auf den Grund gehen und ganz eigene Erkenntnisse gewinnen – und erleben: Experimentieren macht Spaß!

Die Teilnahme ist im Eintritt inklusive: Kinder 9,50, Erwachsene 14,50 Euro.