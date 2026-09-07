Tüfteln & Staunen
Botanika Deliusweg 40, 28359 Bremen
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© botanika Bremen
Botanika Entdeckerzentrum
Im Entdeckerzentrum wird ausprobiert, experimentiert und gestaunt: Bei spannenden Experimenten können Kinder selbst Fragen stellen, Dinge unter einem Mikroskop untersuchen und eigene Ideen ausprobieren. Dabei entdecken sie spielerisch, wie und warum etwas funktioniert. So können sie spannenden Fragen auf den Grund gehen und ganz eigene Erkenntnisse gewinnen – und erleben: Experimentieren macht Spaß!
Die Teilnahme ist im Eintritt inklusive: Kinder 9,50, Erwachsene 14,50 Euro.
Info
Botanika Deliusweg 40, 28359 Bremen
Dies & Das, Herbstferien, Workshops