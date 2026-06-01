× Erweitern © SOS-Kinderdorf Bremen Bewegungsspiele in der Spielwiese des SOS-Kinderdorf Bremen

Für Kinder von 6 bis 8 Jahren wird es „tierisch“ spaßig, denn heute wird gehüpft, geschlichen, gewatschelt und gesprungen: Beim Bewegungsangebot dreht sich alles um Tiere.

Mit fröhlicher Musik und ganz viel Spaß verwandeln sich die Kinder in flinke Hasen, schwere Elefanten oder lustige Affen und probieren gemeinsam verschiedenste Tierbewegungen aus.

Shahed und Nastia sorgen für eine fröhliche Atmosphäre, in der sich alle austoben und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung per Mail oder Telefon.