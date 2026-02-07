Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven

Kommt an Bord, zum Familienabenteuer im Museum: Pünktlich zu den Sommerfeiern heißt es im Schifffahrtsmuseum "Leinen los für tierische Entdeckungen"!

Die Sonderausstellung nimmt Familien mit Kindern mit auf eine spannende Reise in die Welt der Seefahrt – mit mutigen Schiffskatzen, neugierigen Äffchen, tapsigen Hunden und „blinden Passagieren“ wie Vögeln, Ratten oder Muscheln.

Kinder können staunen, lachen und lernen: Warum waren Tiere an Bord so wichtig? Wer reiste als Freund mit – und wer sorgte heimlich für Ärger? Publikumslieblinge wie Dackel Puppchen und Äffchen Hannes sorgen für Anekdoten und Aha-Momente, während Geschichten von Schildkrötenrennen oder Pinguinen mit neuem Zuhause für Gesprächsstoff sorgen.

Ein buntes Begleitprogramm läuft bis April 2027 – mit der Tierisch Langen Nacht am 14. November als besonderem Highlight.

Info

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
Ausstellungen
Google Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-02 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-02 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-02 00:00:00 Outlook iCalendar - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-02 00:00:00 ical
Google Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-03 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-03 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-03 00:00:00 Outlook iCalendar - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-03 00:00:00 ical
Google Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-04 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-04 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-04 00:00:00 Outlook iCalendar - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-04 00:00:00 ical
Google Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-05 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-05 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-05 00:00:00 Outlook iCalendar - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-05 00:00:00 ical
Google Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-08 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-08 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-08 00:00:00 Outlook iCalendar - Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder - 2026-07-08 00:00:00 ical