Tiere an Bord

Ob als blinde Passagiere, Reisebegleiter oder Handelsware – Tiere waren seit jeher neben der Mannschaft an Bord von Schiffen. Zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung sind Familien zum Museumsfest eingeladen.

In der Ausstellung erfahren die Besuchenden, wie Katzen, Hunde, Affen und Vögel gemeinsam mit Menschen zur See fuhren.

Beim tierischen Museumsfest mit Bastelstationen, Hüpfburg, Kinderschminken und einem Luftballonkünstler, der lustige Tierfiguren formt, gibt es neben Spiel und Spaß viel Spannendes zu entdecken: Am Infostand des Zoos warten eindrucksvolle Objekte und Einblicke. Außerdem nimmt Deutschlands Experte für alles Tierische, Dr. Mario Ludwig, die Gäste mit ins Familienleben der Tiere. Obendrein lädt die Sonderausstellung den ganzen Tag dazu ein, auf eigene Entdeckungstour zu gehen oder sich einer unserer Kurator:innenführungen anzuschließen.