Tiere in der Steinzeit

In dieser spannenden Familienführung dreht sich alles um Jäger und Gejagte. Die Museumsgäste begegnen dem Mammut, dem Wollnashorn, dem Rentier, den Höhlenbären bis zum Säbelzahntiger. Welche Tiere wurden von den Menschen gejagt, damit diese überlebten? Welche Tiere jagten, andere Tiere? Und welche Tiere waren Vegetarier? Gemeinsam tauchen Familien ein in die Lebensweisen der Tiere und in die Epoche der Steinzeit.

Die Teilnahme inklusive Eintritt kostet für Kinder ab 7 Jahre 4 Euro, Erwachsene zahlen 10 Euro.