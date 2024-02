Tiere, Schiffe und Du!

An den Wänden und auch an den Kachelöfen im Haus Riensberg finden sich schön bemalte Fliesen. Im Osterferienworkshop für Kids ab 8 Jahren geht es auf Entdeckungstour durch das Haus. Danach verwandeln die Teilnehmenden unter der Anleitung von Karin Puck einfache weiße Fliesen in kleine Kunstwerke, die mit nach Hause genommen werden dürfen. Geeignet für Kinder ab acht Jahren.

Der Workshop findet am 20. und 21. März statt. Der Eintritt und die Veranstaltungsgebühr betragen 27 Euro, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte; zuzüglich Materialgebühr in Höhe von 4 Euro.

Anmeldungen nimmt das Museum bis zum 13. März entgegen.