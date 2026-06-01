× Erweitern © Zoo am Meer Bremerhaven Zoo am Meer

Tiere zeichnen lernen und dabei den Zoo aus einer ganz neuen Perspektive entdecken: Dieser Workshop richtet sich an alle, die erste Schritte im Zeichnen wagen möchten.

Schritt für Schritt erfahren die Teilnehmenden, wie aus einfachen Grundformen lebendige Tierzeichnungen entstehen. Gemeinsam werden Proportionen, Bewegungen und charakteristische Merkmale verschiedener Tiere beobachtet und aufs Papier gebracht. Der Zoo wird dabei zum kreativen Atelier unter freiem Himmel – ideal, um die eigene tierische Kreativität zu entfalten.

Die Teilnahme kostet 59 Euro pro Person inklusive Eintritt. Im Anschluss kann der Zoo noch auf eigene Faust erkundet werden.

Der Workshop findet in einer Kleingruppe mit mindestens fünf und maximal zwölf Teilnehmenden statt. Eigene Stifte und Zeichenblöcke können gerne mitgebracht werden.

Die Anmeldung erfolgt über das Online-Anmeldeformular.