Tieren auf der Spur
bis
WUPP-Naturerlebnisgelände am Hagenweg Fleetstr. 58, 28219 Bremen
In dieser Ferienaktion für Kinder ab 7 Jahren stehen Klimabildung und Ressourcenschutz mit spielerischen und kreativen Angeboten im Fokus.
Gemeinsam erforscht die Gruppe auf dem Erlebnisgelände das Tierleben, besucht Insekten und wird kreativ.
Die Teilnahme kostet 8 Euro nach Anmeldung an wupp.bremen@yahoo.de.
Info
WUPP-Naturerlebnisgelände am Hagenweg Fleetstr. 58, 28219 Bremen
Dies & Das, Sommerferien, Workshops