Tieren auf der Spur

In dieser Ferienaktion für Kinder ab 7 Jahren stehen Klimabildung und Ressourcenschutz mit spielerischen und kreativen Angeboten im Fokus.

Gemeinsam erforscht die Gruppe auf dem Erlebnisgelände das Tierleben, besucht Insekten und wird kreativ.

Die Teilnahme kostet 8 Euro nach Anmeldung an wupp.bremen@yahoo.de.