Tieren auf der Spur

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WUPP-Naturerlebnisgelände am Hagenweg Fleetstr. 58, 28219 Bremen

In dieser Ferienaktion für Kinder ab 7 Jahren stehen Klimabildung und Ressourcenschutz mit spielerischen und kreativen Angeboten im Fokus.

Gemeinsam erforscht die Gruppe auf dem Erlebnisgelände das Tierleben, besucht Insekten und wird kreativ.

Die Teilnahme kostet 8 Euro nach Anmeldung an wupp.bremen@yahoo.de.

Info

WUPP-Naturerlebnisgelände am Hagenweg Fleetstr. 58, 28219 Bremen
Dies & Das, Sommerferien, Workshops
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