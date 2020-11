Tiergestützte Pädagogik im Kindergarten

Die Fröbel-Gruppe behandelt in ihrem Workshop der Reihe "Fröbel bildet", was tiergestützte Pädagogik ist, welche Voraussetzungen zur Umsetzung nötig sind und welche Tiere sich dafür eignen. In der Videokonferenz aus dem Kölner Fröbel-Kindergarten Lövenherz wird dessen Leiterin, die pädagogische Fachkraft Kathrin Böllerschen, Fragen rund um das Thema tiergestützte Pädagogik beantworten. Sie hat die tiergestützte Pädagogik bereits erfolgreich etabliert: Kita-Hund Dexter sowie sechs Hühner und ein Hahn sind heute nicht mehr aus dem pädagogischen Alltag im Kindergarten wegzudenken. Die Fragen an Frau Böllerschen können gerne vorab bei der Anmeldung mitgeteilt werden.

Nach der Anmeldung unter froebel-bildet-nrw@froebel-gruppe.de erhalten die Teilnehmenden den Link zum Video-Meeting per E-Mail. Anmeldungen sind noch bis zum 21.11. möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Über die Fröbel-Gruppe: Sie setzt sich aus dem Verein FRÖBEL e.V. und mehreren Tochtergesellschaften zusammen. Die Tochtergesellschaft FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH betreibt in zehn Bundesländern Kindergärten, Krippen, Horte sowie Einrichtungen im Bereich Hilfen zur Erziehung. Insgesamt werden 18.000 Kinder von mehr als 4.200 Mitarbeiterïnnen betreut; die Bildung und Erziehung der Kinder stehen dabei im Vordergrund.