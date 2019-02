Tierisch gut

© Landesmuseum Natur und Mensch Familientag In der Kreativwerkstatt

Im Rahmen der Sonderausstellung Erzähl mir vom Tier lädt das Museum zum Familientag mit Kreativwerkstätten.

Da können die Besucher nicht die Ausstellung erkunden und an kostenlosen Führungen teilnehmen, sondern auch in den Kreativwerkstätten aktiv werden und ein eigenes Papiertheater mit tierischen Charakteren basteln oder das Lieblingstier filzen.

Stündlich erzählen Mitarbeitende des Museums in Kurzführungen Wissenswertes zu Tieren in den Ausstellungen. Als Highlight stellt der Imkerverein Oldenburg e.V. um 12 Uhr und um 14 Uhr in einer Präsentation die Honigbiene, Biene Majas Vorbild, vor. Ganztägig können am Infostand des Vereins Fragen rund um die Honigbiene und die Honiggewinnung gestellt werden.

Eine Familien-Tageskarte kostet 12 €, einzelne Erwachsene zahlen 6 € und Kinder ab 7 Jahren 2 €. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Die Teilnahme an allen Führungen und den Aktionen ist an diesem Tag frei.