Tierisch lange Nacht

Für alle, die spannende Familien-Abenteuer lieben, gibt es ein ein besonderes Museums-Erlebnis im Rahmen der Sonderausstellung über tierische Schiffspassagere. Freut euch auf einen stimmungsvollen, lebendigen Abend für Familien, die neugierig sind auf ungewöhnliche Geschichten von tierischen Mitreisenden, spannende Talks und ein einmaliges Museumserlebnis bei Nacht.

In ungewöhnlicher Abendstimmung erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm in den Schiffswelten:

Wissenschaftstalks zur Artenvielfalt bringen spannende Einblicke in die Welt der Tiere und ihren Platz in der Schifffahrtsgeschichte.

Dazu gibt es eine Late-Night-Show-Einlage von Instant Impro – kurzweilig, unterhaltsam und perfekt für Familien mit älteren Kindern.

Die Veranstaltung beginnt mit einer Begrüßung und Einführung durch Prof. Dr. Bernhard Misof vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels.

Der Eintritt kostet 5 bis 10 Euro nach Anmeldung per E-Mail an veranstaltung@dsm.museum (die Plätze sind begrenzt).