Tierisch unterwegs

Ob als blinde Passagiere, Reisebegleiter oder Handelsware – Tiere waren seit jeher neben der Mannschaft an Bord von Schiffen.

Passend zur neuen Sonderausstellung dreht sich am Tierischen Aktionstag alles um diese tierischen Begleiter. Auf Familien warten Mitmachaktionen, Vorführungen, Infostände und etwas ganz Besonderes, denn: An diesem Tag dürfen Besucher:innen ihre eigenen Haustiere mit ins Museum bringen!