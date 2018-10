× Erweitern Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen© Maurizio Cattelan Tierischer Aufstand Maurizio Cattelan: Love Saves Life, 1995 und Love Lasts Forever, 1998

200 Jahre Bremer Stadtmusikanten in Kunst, Kitsch und Gesellschaft: Bis zum 23. September zeigt der Kunstverein die Reise der weltberühmten Vierbeiner.

„Etwas besseres als den Tod findest du überall“: 2019 feiert das Märchen, das 1819 in der erweiterten Auflage der Kinder- und Hausmärchen erschien, sein 200-jähriges Jubiläum. Esel, Hund, Katze und Hahn haben seitdem die verschiedensten Bildwelten durchwandert von frühen Buchillustrationen, über Kitsch und Kommerz bis hinein in die bildende Kunst.

Obwohl sie im Märchen nie wirklich in Bremen ankommen, gehören sie heute als Symbole für Mut und Solidarität fest zum Stadtbild. Im Rahmen des Stadtmusikantensommers widmet die Kunsthalle gemeinsam mit dem Staatsarchiv den Bremer Stadtmusikanten eine umfangreiche Ausstellung. Diese beleuchtet die Wege der vier tierischen Protagonisten von den historischen Vorlagen ins Märchen, vom Buch- in den Bildraum, von der Stadt ins Museum und von Bremen in die Welt. Neben historischem Bildmaterial aus Illustration, Stadtmarketing und Werbung werden Werke aus der Sammlung von Maurizio Cattelan oder Ayse Erkmen gezeigt und um Leihgaben ergänzt, die dem Märchen motivisch oder thematisch begegnen.

