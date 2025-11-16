× Erweitern © Ledermann / Natureum Tierischer Herbstspaziergang

Heute kommen die Museumsgäste den vierbeinigen, gefiederten und schuppigen Tieren ganz nah und lernen Stabschrecken, Störe, Zwergotter, Schleswiger Kaltblutpferde und Co. kennen. Mit einigen davon können sie sogar auf Tuchfühlung gehen.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 5 Euro und Erwachsene 9 Euro. Die Familienkarte ist für 22 Euro erhältlich. Um eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten.