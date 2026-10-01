Tierisches Halloween

× Erweitern © Grafik: Team Mao Tiere an Bord

Ein bisschen schaurig geht es zu, wenn Kinder und Familien in einer Gruseltour die Sonderausstellung Tiere an Bord erkunden.

Miaut es dort nicht und hängt dort eine Spinne vom Container? Wer genau hinsieht, erkennt, dass Hund, Katze und Schiffsbohrwurm an diesem Halloween-Nachmittag zum Leben erwachen.

Der Eintritt ist kostenfrei für Kinder und Jugendliche, Erwachsene zahlen 10 Euro.

Ab 16 Uhr folgt die Halloween-Führung für Erwachsene. Dann wird die Kogge aus dem Jahr 1380 zum Geisterschiff. In der Führung rund um das nur spärlich beleuchtete Wrack werden allerhand maritime Schauergeschichten erzählt. Anmeldung bis 25.10.2026 an besucherservice@dsm.museum, 0471 48207-844