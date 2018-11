Tierstimmen und Geräuschwerkzeuge

× Erweitern MichaelBadke Interaktive Science Show Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg

Michael Bradke erforscht mit dem Publikum die menschliche Stimme, lässt das Tierklavier und das große Klangbild vom Regenwald erklingen. Mit unterschiedlichsten Geräuschwerkzeugen, Mundmusik und Publikumsaktionen werden die Funktion der Stimme bei Mensch und Tier sinnlich erfahrbar. So ganz nebenbei werden aber auch Grundlagen der Biomusikologie vermittelt. Während der Show steht eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung. Der Eintritt zu der Veranstaltung beträgt für Kinder ab 7 Jahre 7 Euro und für Erwachsene 11 Euro inkl. Museumseintritt.

Kinder, in Begleitung eines Erwachsenen, können im Anschluß in einem Workshop „Drehvögel“ und „Moskitos“ selbst bauen. Eine Anmeldung für den Workshop ist unter 0441-9244300 oder per Email an museum@naturundmensch.de notwendig. Der hinzugebuchte Workshop kostet 5 Euro zuzüglich.