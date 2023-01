Tiertraining im Tropenhaus

× Erweitern © botanika Bremen Beo, Gibbon und Co. Gibbon Jupp

Warum das Training mit den Affen in Bremens Tropenhaus wichtig ist, können die Besucher:innen in der Zeit vom 28. bis zum 31. Januar während der „Kleinen Ferien“ live miterleben.

Beim Training mit den Weißhandgibbons arbeiten die Pfleger:innen mit jedem Tier einzeln, um auf spielerische Weise den Gesundheitszustand ihrer Schützlinge zu prüfen. Für den Fall, dass eins der Tiere einmal krank sein sollte, stellt das Training außerdem eine gute Übung für eventuell notwendige medizinische Untersuchungen dar. Dabei ist es wichtig, dass die Tiere Spaß am Training haben und eine Belohnung erhalten, wenn sie gut mitmachen oder Aufgaben richtig gelöst haben.

Das öffentliche Training findet vom 28. bis zum 31. Januar täglich um 11.45 Uhr vor dem Außengehege der Weißhandgibbons statt. Gäste können dort die Arbeit zwischen Pfleger und Tier beobachten und Fragen stellen.

Für alle, die Fische faszinierend finden, gibt es täglich um 11.30 und um 15 Uhr Koi-Fütterungen. Dabei dürfen die Gäste mithelfen und sie erfahren Wissenswertes über die schönen Zierfische aus Japan. Kurz nach der Koi-Fütterung am Nachmittag laden am Donnerstag, Freitag und Sonntag Führungen zu unterschiedlichen Themen ein, und am Samstagnachmittag können die ganz kleinen Gäste Geschichten aus einem Kinderbuch lauschen.