Tiertraining in den Ferien

× Erweitern © Botanika Gibbonfütterung

Warum das Training mit den Affen in Bremens Tropenhaus wichtig ist, können die Besucher:innen jeweils sonntags live miterleben. Es findet nur bei gutem Wetter statt.

Beim Training mit den Weißhandgibbons und Zwergotter arbeiten die Pfleger:innen mit jedem Tier einzeln, um auf spielerische Weise den Gesundheitszustand ihrer Schützlinge zu prüfen. Für den Fall, dass eins der Tiere einmal krank sein sollte, stellt das Training außerdem eine gute Übung für eventuell notwendige medizinische Untersuchungen dar. Dabei ist es wichtig, dass die Tiere Spaß am Training haben und eine Belohnung erhalten, wenn sie gut mitmachen oder Aufgaben richtig gelöst haben.

Das öffentliche Training ist im Eintrittspreis enthalten. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen 9,50 Euro und Erwachsene 14,50 Euro.