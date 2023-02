Tinchen, Troll und Traumgeschichten

× Erweitern © MoniMux MoniMux

Im MoniMuxMitmachtheater für Kinder ab 4 Jahre hat der kleine freche Troll Tjorve aus dem Schwedischen Zauberwald beschlossen, ganz fest daran zu glauben, dass in seinen Träumen Wünsche in Erfüllung gehen können. Als er unter seinem Zauberbaum einschläft, träumt er sich in die Welt der Menschen…

Auch Tinchen hat einen großen Wunsch – sie will nach Schweden, Trolle sehen! Mithilfe des Publikums und viel Fantasie geht´s auf große Fahrt.

Der Eintritt kostet 3,50 Euro pro Nase.