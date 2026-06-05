Die Fußball-WM der Männer endet, doch ihr seid noch immer im Ballfieber? Dann ran ans Bastelmaterial und werdet kreativ: Gemeinsam basteln Kinder ab 6 Jahren kleine Kickertische und probieren ihre selbstgebauten Kicker direkt aus. In kleinen Matches können si gegeneinander antreten und zeigen, wer die meisten Tore schießt.

Wenn vorhanden, gerne einen Schuhkarton zum Basteln mitbringen.

Kostenfrei nach Anmeldung vor Ort oder an lesum@stabi-hb.de

Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto beim Sommer-BLUB vom 20. Juni bis 12. August in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek.

Mitmachen wird wie immer belohnt: Wer drei Sticker sammelt erhält eine kleine Überraschung. Das Sticker-Sammeln funktioniert ganz simpel: Einfach BLUB-Bücher lesen und am Veranstaltungsprogramm teilnehmen.

Die Anmeldung geht schnell und einfach mit der kostenlosen BIBCard. Wer noch keine hat, kann diese ganz einfach in der Bibliothek bekommen. Anschließend können die exklusiven Medien sofort ausgeliehen werden. Die Anmeldungen zu den Mitmach-Angeboten sind vor Ort möglich.

Anmeldung und alle Angebote auf stabi-hb.de