Max zieht wie seine Brüder Emil und Jockel los, um ein Handwerk zu erlernen. Damit er seinem Vater und der schönen Lotte beweisen, dass er zu etwas gebrauchen sei. Der Schneider nimmt ihn nur auf Drängen seiner Frau als Lehrling. Doch Max stellt sich ziemlich ungeschickt an und fabriziert nur unsinnige Kleidungsstücke. Womit der Schneider nicht gerechnet hat: Max' neuartige Latzhosen werden zur Mode und machen die Schneidersleut wohlhabend.

Daraufhin begibt Max sich zufrieden zurück zu seinem Vater und trifft im Wirtshaus sein Brüder wieder, die ihre Lehrzeit beendet haben und ebenfalls nach Hause wollen. Kurz bevor sie ihre Reise fortsetzen, stellen sie fest, dass die gierigen Wirtsleute die Abschiedsgeschenke ihrer Meister - den Goldesel und das Tischlein-deck-dich - gestohlen haben. Das ist Max' Chance zu beweisen, was in ihm steckt und so macht er sich daran, die gestohlenen Dinge wiederzubeschaffen. Die Zeit drängt, denn zu Hause ist Lotte einem anderen versprochen und Max ahnt dies nicht.

Märchenfilm, D 2008, Regie: Ulrich König, mit: Remo Schulze (Max), Linn Sara Reusse (Lotte), Helmut Zierl (Vater Klopstock), 57 Min.