Tischtennis

Das Angebot richtet sich an Kinder ab 11 Jahren und findet immer freitags von 15 bis 16 Uhr und von 16:30 bis 17:30 Uhr statt.

Eine Anmeldung erfolgt per Whatsapp unter 0178-6728349 oder per E-Mail an kinder@bzvahr.de.

Das neue Hygienekonzept sieht u. a. vor, dass es je nach Veranstaltungsort einen separaten Zugang zum Bürgerzentrum geben wird, von dem die Kinder und Jugendlichen abgeholt werden (in diesem Fall: Rollstuhlrampe beim Mehrzweckraum). Eine Übersicht mit den Angeboten und den jeweiligen Eingängen ist hier zu finden.